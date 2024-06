Handball – Team Esslingen: Jugend forsch in die Landesliga

1 Sie können nicht nur gewinnen, sondern auch feiern: Die Aufstiegsspielerinnen des Team Esslingen. Foto: /Gerhard Grau

Die Handballerinnen des Team Esslingen sichern sich mit einem großen A-Jugend-Anteil und ohne Verlustpunkt die Meisterschaft in der Bezirksliga. Nun gibt es einen gewissen Umbruch.











Link kopiert

„Es muss stimmen im Verein“, sagt Frank Rilling. Und das tut es ganz offensichtlich bei den Handballerinnen und Handballern des Team Esslingen. An einem Strang zu ziehen ist die Voraussetzung dafür, dass ein Club sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern erfolgreich spielt. So wie beim Team Esslingen. Nachdem die Männer seit vielen Jahren eine feste Größe in der Verbandsliga sind, haben die Frauen nun den Aufstieg in die Landesliga geschafft – und das so was von souverän mit 36:0 Punkten am Ende der Bezirksligasaison.