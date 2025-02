Handball-Talente der JANO Filder: Von null auf hundert in den DHB-Elitekader

Von null auf hundert in den DHB-Elitekader

1 Voll fokussiert: Julien Sprößig. Foto: /Herbert Rudel

Die Handballer Linus Schmid und Julien Sprößig von der JANO Filder gehören zum 15-Spieler umfassenden DHB-Elitekader, beide werden allerdings gerade aufgrund einer Schulterverletzung ausgebremst. Bundesliga-Profi zu werden, ist kein unrealistischer Traum.











Nur wenige Wochen ist es her, als Linus Schmid zum ersten Mal für die deutsche Nationalmannschaft auf dem Feld stand – beim Merzig Cup im Saarland. Das Turnier gewann das A-Team des Deutschen Handball-Bundes (DHB) mit 31:27 im Finale gegen Island. „Ich war davor auf Rückraum Links nur der vierte oder fünfte Spieler beim DHB, umso mehr habe ich mich gefreut“, erzählt Schmid. Der 18-Jährige sicherte sich bei dem Turnier dann nicht nur den Titel mit der U-19-Auswahl des DHB, sondern wurde auch noch als bester Spieler ausgezeichnet. Gesteigert wurde dies dann Ende Januar, als der 18-Jährige in den DHB-Elitekader berufen wurde. Gemeinsam mit seinem talentierten Mitspieler Julien Sprößig, für den die Nominierung nicht ganz so überraschend kam. „Es ging bei mir von null auf hundert“, sagt Schmid. Auch Julien, der schon länger der Auswahlmannschaft angehört, freute sich sehr: „In dem Moment kam es dann aber doch unerwartet. Das ist eine große Ehre.“