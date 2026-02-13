Handball – Talent: Linus Schmid: erst das Abitur, dann der Profi-Handball
1
Oben angekommen: Linus Schmid (rechts) spielt in einem Team mit den TVB-Stars Kai und Max Häfner (Mitte). Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Nachwuchs-Handballer Linus Schmid unterschreibt beim TVB Stuttgart einen neuen Profivertrag, spielt aber weiterhin auch für den TSV Neuhausen.

Für die Macher des Handball-Drittligisten TSV Neuhausen ist es vor allem „eine Formalie“, wie es der sportliche Leiter Dennis Saur ausdrückt. Für Linus Schmid aber ist es der nächste Schritt auf der Karriereleiter: Der U-19-Weltmeister hat beim TVB Stuttgart einen neuen Profivertrag bis zum Sommer 2028 unterschrieben. Bisher schon spielte er mit einem Zweitspielrecht auch für den Bundesligisten. Nun wurde die Reihenfolge umgedreht: Der TVB hat das erste Zugriffsrecht auf den Rückraumspieler, die Neuhausener das zweite. Kreisläufer Max Heydecke war diesen Schritt bereits Anfang Dezember vergangenen Jahres gegangen und hat sich sogar bis zum Jahr 2029 an die Stuttgarter gebunden.

