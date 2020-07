1 Die neue Staffel-Einteilung liegt vor. Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Gleich sechs Mannschaften aus der Region spielen in der kommenden in der wieder eingeführten Verbandsliga. Die Frauen des TV Nellingen II nutzen den Klassenverbleib nicht.

Esslingen - In der kommenden Saison dürfen sich die Handball-Fans auf viele Derbys freuen – vor allem in der Verbandsliga. Am Dienstag hat der Handball-Verband Württemberg (HVW) die neue Staffeleinteilung bekannt gegeben – und wie von den Mannschaften, die den Sprung in die wieder eingeführte Verbandsliga geschafft haben, erhofft, spielen alle sechs Männer-Teams aus der Region in einer Staffel, der Staffel Süd. Aus der Württembergliga kommt die HSG Ostfildern und die SG Hegensberg/Liebersbronn, die durch den Saisonabbruch nicht mehr um den Klassenverbleib kämpfen muss. Dazu sind die bisherigen Landesligisten TSV Köngen, TV Reichenbach, TSV Denkendorf und Team Esslingen dabei. Noch nicht klar war vor der HVW-Mitteilung gewesen, ob auch der TV Reichenbach, Meister der Landesliga Staffel 3, in der gleichen Staffel wie die fünf anderen Teams eingeordnet wird.