1 Felix Stahl (in der Luft) ärgert sich über einige Fehler in der Hälfte zwei. Foto: /Herbert Rudel

Das BWOL-Spitzenspiel zwischen dem TV Plochingen und der TGS Pforzheim endet mit einem leistungsgerechten 29:29-Unentschieden. Doch ist das Ergebnis überhaupt korrekt?















Eigentlich hat das Spitzenspiel in der Handball-Baden-Württemberg Oberliga zwischen dem TV Plochingen und der TGS Pforzheim alles mitgebracht, was das Herz begehrt: Starke Szenen, aufgeheizte Stimmung in der Plochinger Schafhausäckerhalle und Spannung bis zum Schluss. Ein Thema trübte jedoch die Stimmung: Auf der Anzeigetafel, und auch im offiziellen Ergebnis, hat sich fälschlicherweise ein Tor zugunsten des TVP eingeschlichen, so die Beobachtung von vielen Anwesenden. Das sorgte für ordentlich Sprengkraft, denn das Tor wäre beim 29:29 (14:14)-Ergebnis entscheidend gewesen. Was war passiert?