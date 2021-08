1 Den Handballsport hat Ulf Lindner weiterhin fest im Blick. Allerdings nicht mehr als Köngener Spieler, sondern „nur noch“ als Trainer der Bittenfelder Bundesliga-Junioren. Foto: /Robin Rudel

Seine aktive Handballerkarriere beim Verbandsligisten TSV Köngen hat Ulf Lindner beendet. Der 33-Jährige bleibt der Sportart allerdings erhalten und wird sich auf die Trainertätigkeit bei den Bundesliga-A-Junioren des TV Bittenfeld konzentrieren.

Köngen - Zwischen Mitte 20 und Mitte 30, so heißt es zumindest immer, seien Handballer im besten Alter. Wer seine aktive Karriere schon zuvor beendet, muss also, wenn man von Verletzungen einmal absieht, einen besonderen Grund dafür haben. Erst recht, wenn er die Sportart wirklich liebt. Ulf Lindner macht es dennoch, obwohl, oder – vielleicht besser – gerade, weil er ein positiv Handballverrückter ist. 18 Jahre lang hat er das Trikot des TSV Köngen getragen. In der neuen Saison ist das nicht mehr der Fall.