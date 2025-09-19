Handball – Saisonvorschau: In den Landesligen weht ein frischer Wind

In den Landesligen weht ein frischer Wind

1 Rückkehrerin Ann-Kristin Seiter durfte in der Relegation bereits für die Reichenbacherinnen auflaufen. Nach dem verpassten Aufstieg tritt sie nun als Co-Spielertrainerin mit den TVR-Frauen in der Landesliga an. Foto: Hebert Rudel

Viele Aufsteiger inklusive des TSV Neuhausen II und des HC Wernau sowie – zum Teil verhaltener – Optimismus prägen den Saisonstart.











Die Ligareform macht’s möglich: In den Staffeln der Handball-Landesliga sind jeweils sechs Aufsteiger am Start. Bei den Frauen und Männern treten jeweils zwei Teams aus der Region an. Drei von ihnen starten an diesem Wochenende, die Frauen des HC Wernau und ihre Anhänger müssen sich noch bis zum 11. Oktober gedulden – dürfen sich aber jetzt schon auf das Derby beim TV Reichenbach freuen.