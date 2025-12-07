Handball – Regionalliga: „Wir scheitern an uns selbst“ – Gute zweite Hälfte reicht HSG Ostfildern nicht

„Wir scheitern an uns selbst“ – Gute zweite Hälfte reicht HSG Ostfildern nicht

1 Ostfilderns Keeper Fabio Breuning macht sich groß – und hält danach den Siebenmeter von Albstadts Julian Thomann. Foto: Jörn Kehle

Die Regionalliga-Handballer der HSG Ostfildern verlieren das Heimspiel gegen den Dritten HSG Albstadt mit 37:41 – und belohnen sich dabei nicht für eine bessere zweite Hälfte.











Einen vielversprechenden Beginn und eine über weite Strecken spannende zweite Hälfte bekamen die Zuschauer in der Körschtalhalle in der Handball-Regionalliga-Partie zwischen dem Achten HSG Ostfildern und dem Dritten HSG Albstadt zu sehen. Am Ende gelang es den Ostfildernern aber nicht, das Spiel auf ihre Seite zu drehen, sodass der Favorit den 41:37 (22:18)-Auswärtssieg holte. „Wir haben uns für die gute zweite Hälfte nicht belohnen können und scheiterten an uns selbst“, resümierte Ostfilderns Teammanager Matthias Dunz.