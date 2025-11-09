Handball – Regionalliga: Wichtige Punkte für TVP im Kellerduell

Foto: dpa

Die Plochinger gewinnen das Kellerduell beim TSV Blaustein mit 35:29.

Nach einer Durststrecke von sieben Niederlagen am Stück hat Handball-Regionalligist TV Plochingen im Kellerduell beim bisher punktgleichen Tabellenletzten TSV Blaustein einen eminent wichtigen 35:29 (17:11)-Auswärtserfolg gefeiert. Die Plochinger legten gleich gut los und lagen schnell mit 3:0 in Führung. Durch einen Zwischenspurt mit einem 4:0-Lauf zog der TVP auf 13:6 davon (20. Minute) und somit erspielten sich die Plochinger zur Pause bereits eine Sechs-Tore-Führung.

