Handball – Regionalliga: Was verbirgt sich in der TVP-Mannschaft?

Was verbirgt sich in der TVP-Mannschaft?

1 Das Plochinger Team 2024/2025, hinten: Michael Strohmeyer, Denis Wilke, Manuel Bauer, Finley Peters, Nick Bischoff, Hendrik Kilast, Manuel Kopf. Zweite Reihe von hinten, von links: Physiotherapeut Harry Hoffmann, Lukas Mäußnest, Maximilian Schütze, Yannik Leichs, Felix Stahl, Marvin Schmid, Axel Steffens, Torwarttrainer Marco Schwarz. Zweite Reihe von vorne, von links: Abteilungsleiter Frank Mauderer, sportlicher Leiter Reiner Hauff, Betreuer Horst Schubarth, Technikchef Frank Schuster, Trainer Michael Stettner, Co-Trainer Volker Haiser, Fördervereinschef Günter Hoer, stellvertretender Abteilungsleiter Dieter Hermann. Vorne, von links: Nick Euchenhofer, Cedric Hauff, Felix Maar, Marc Krammer, Tim Gübele, Michael Hägele, Marius Klingler. Es fehlt: Marco Serrano. Foto: /oh

Der TV Plochingen startet wieder mit einem neuen Trainer und einigen neuen Spielern. Die müssen die entstandenen Lücken schnell schließen. Mit der Formulierung von Zielen halten sich die Verantwortlichen zurück – außer, dass es das mal mit Umbruch gewesen sein soll.











Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Verantwortlichen einer Sport-Mannschaft kurz vor dem Saisonbeginn Optimismus verbreiten, die Neuzugänge loben und davon sprechen, dass sie sich darauf freuen, dass es endlich bald losgeht. Wenn die Betroffenen neu im Verein sind, betonen sie gerne, wie gut sie aufgenommen wurden und wie vielversprechend der Start war. So ist es auch bei den Regionalliga-Handballern des TV Plochingen. Der neue Trainer Michael Stettner lobt Spieler wie Clubführung. Die, in Person des sportlichen Leiters Reiner Hauff, ist begeistert, wie viel frischen Wind Stettner und sein ebenfalls neu beim TVP beschäftigter Assistent Volker Haiser bereits reingebracht hätten. Fragt man, wie es kurz vor dem Start üblich ist, nach den Saisonzielen, antworten die Verantwortlichen eher zurückhaltend – was wiederum verständlich ist. Los geht es für den TVP am Samstag (20 Uhr) gegen die HSG Albstadt.