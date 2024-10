Handball-Regionalliga: TVP-Coach Stettner: „Wir sind dran“

1 Und wieder zimmert Alen Hadzimuhamedovic einen Ball in die Maschen. Plochingens Bester Manuel Bauer (Nummer 71) kann es nicht verhindern. Foto: /Herbert Rudel

Obwohl beim Plochinger Handball-Regionalligisten noch nicht ein Rädchen ins andere greift, holt das Team einen 28:27-Sieg gegen Weinsberg.











Irgendwann fiel das Satz. „In ein paar Tagen fragt niemand mehr danach.“ Michael Stettner sagte ihn. Und wer sich ein bisschen mit Sport befasst, weiß, was er bedeutet: Er stammt von einem Verantwortlichen, dessen Team gerade gewonnnen hat, ohne bei den Zuschauern Begeisterungsstürme ausgelöst zu haben. In diesem Fall war es der Trainer des Handball-Regionalligisten TV Plochingen nach dem 28:27 (13:13)-Sieg gegen den TSV Weinsberg. Am Ende verlor die Mannschaft, die noch mehr Fehler gemacht hatte als der Gegner.