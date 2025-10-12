Handball – Regionalliga: TV Plochingen verliert deutlich

1 Marvin Schmid erzielt sechs Treffer für die Plochinger. Foto: Michael Treutner

In Steißlingen gibt es eine 23:30-Niederlage.











Der TV Plochingen verlor in der Handball-Regionalliga deutlich mit 23:30 (8:16) bei der TuS Steißlingen. Der TVP fand nur schwer ins Spiel und lag nach zehn Minuten mit drei Treffern zurück. Auch im weiteren Verlauf gelang es den Plochingern nicht, die Kontrolle zu übernehmen. Steißlingen nutzte seine Chancen konsequent und ging mit einer klaren 16:8-Führung in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein ähnliches Bild: Plochingen eröffnete zwar den zweiten Durchgang mit dem ersten Treffer, doch die Gastgeber antworteten umgehend und hielten den Vorsprung sicher. Trotz einzelner guter Aktionen fehlte dem TVP die Durchschlagskraft, um das Spiel noch zu drehen. In der Schlussminute stellte Fynn Scheurle mit seinem Treffer den 30:23-Endstand her. Damit bleibt der TVP nach vier Spieltagen bei zwei Punkten und rangiert auf dem vorletzten Tabellenplatz. Nur der TSV Blaustein, der bislang sieglos ist, liegt noch dahinter. Besonders bitter: Mit einem Erfolg in Steißlingen hätte der TVP an den Hausherren vorbeiziehen können – stattdessen gilt es nun, die Niederlage schnell abzuhaken und im nächsten Spiel wieder anzugreifen, wenn es am Samstag zum Sechsten nach Albstadt geht.