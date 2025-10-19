Handball – Regionalliga: TV Plochingen verliert deutlich trotz Leistungssteigerung

1 Plochingens Marvin Schmid (am Ball) versucht sich gegen Albstadts Gregor Thomann durchzusetzen. Foto: Michael Treutner

Die Regionalliga-Handballer des TV Plochingen unterliegen zuhause dem Siebten HSG Albstadt mit 33:42, kassieren die fünfte Niederlage in Serie und stehen auf dem vorletzten Rang.











Hängende Köpfe waren bei den Handballern des TV Plochingen nach der 33:42 (14:23)-Pleite gegen die HSG Albstadt zwar nicht zu sehen, aber vor allem in der ersten Hälfte waren die Plochinger dem Gegner deutlich unterlegen. In der Schafhausäckerhalle, bei der dieses Mal einige Plätze leer blieben und vereinzelte Zuschauer in der Mitte des zweiten Durchgangs nach Hause gingen, bekam das Publikum aber zumindest nach der Pause eine Leistungssteigerung des jungen Plochinger Teams geboten.