HSG Ostfildern stellt Weichen für die Zukunft Marc Schwöbel wird HSG-Co-Trainer

Marc Schwöbel wird in der kommenden Saison als Co-Trainer an der Seite von Chefcoach Marco Gaßmann stehen – und folgt auf Timo Flechsenhar, der die Ostfilderner in Richtung Team Esslingen verlassen wird.