Handball – Regionalliga: TV Plochingen siegt in allerletzter Sekunde

1 Felix Stahl (am Ball) erzielt den Siegtrefferin allerletzter Sekunde für den TVP – und Max Schütze (links) blockt ihm den Weg frei. Foto: /Herbert Rudel

Die Regionalliga-Handballer des TV Plochingen kommen nach einer schwachen ersten Hälfte in der letzten Viertelstunde zurück in die Partie und siegen gegen den Tabellennachbarn TSV Heiningen mit 36:35.











Der Freudenschrei der Handballer des TV Plochingen hallte durch die Schafhausäckerhalle als Felix Stahl zwei Sekunden vor Schluss zum Wurf ansetzte und mit der Schlusssirene zum 36:35 (14:18)-Erfolg für den Neunten gegen den Tabellennachbarn TSV Heiningen traf. Bevor die Plochinger jedoch den obligatorischen Jubelkreis vollführten und sich beim Publikum für die Unterstützung bedankten, folgten mehrere Minuten an Diskussionen. „Die Freude überwiegt, dass wir die Partie so noch gedreht haben. Ob das Ergebnis so gerecht war, ist mal dahingestellt“, sagte Plochingens Co-Trainer Volker Haiser und ergänzte: „Die letzte Schiedsrichterentscheidung der Partie, die zu unseren Gunsten ausgelegt wurde, nehmen wir freilich so hin. Es war demnach schon ein glücklicher Sieg.“ Die Heininger reklamierten einen „vermeintlichen Wechselfehler“ des TVP kurz vor dem Siegtreffer.