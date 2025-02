Handball – Regionalliga: TV Plochingen ruft Potenzial erneut nicht ab

1 . Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

In Weinsberg gibt es für den TVP eine 28:33-Niederlage.











Nach der 28:33 (13:13)-Niederlage des TV Plochingen im Spiel der Handball-Regionalliga beim TSV Weinsberg war TVP-Co-Trainer Volker Haiser mächtig angefressen: „Wir vom Trainerteam haben nach dem Abpfiff in der Kabine unsere Unzufriedenheit deutlich zur Sprache gebracht. Die Spieler haben aufmerksam zugehört und jetzt sind sie an der Reihe, die angesprochenen Punkte im Training und den kommenden Spielen zu bestätigen.“ Im ersten Abschnitt war soweit noch alles in Ordnung. Keines der Teams setzte sich entscheidend ab und so wurden mit einem 13:13-Unentschieden die Seiten gewechselt.