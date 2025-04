Handball – Regionalliga: TV Plochingen patzt im Allgäu

1 Auch Plochingens Rückraum-Routinier Axel Steffens schafft es mit seinen sieben Toren nicht, die Niederlage abzuwenden. Foto: Archivfoto//Herbert Rudel

Die Regionalliga-Handballer des TV Plochingen (Rang neun) unterliegen dem Zwölften MTG Wangen mit 34:36.











Nachdem sich die Plochinger Regionalliga-Handballer zuletzt gegen die weiterhin verlustpunktfreie SG Köndringen/Teningen ordentlich verkauften, aber keine Punkte mitnahmen, stand das Duell bei der MTG Wangen im Allgäu an. Zwar befinden sich die Wangener ein paar Plätze hinter den Plochingern im unteren Tabellendrittel, doch jeder Handballer, der schon einmal in Wangen gespielt hat, weiß, wie unangenehm Spiele dort laufen können. So erging es auch dem TVP bei der knappen 34:36 (18:16)-Niederlage in der Argenhalle.