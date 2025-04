Handball – Regionalliga: TV Plochingen noch zwei Mal auswärts

1 Für Co-Trainer Volker Haiser (rechts) sowie Coach Michael Stettner wird es in Albstadt das vorletzte Spiel auf – und neben der Bank – beim TV Plochingen sein. Foto:

Der Handball-Regionalligist TV Plochingen tritt am Mittwochabend bei der HSG Albstadt an. Co-Trainer Volker Haiser freut sich indes schon „auf einen Sommer ohne Vorbereitung“.











Nach dem großen Abschiednehmen vor dem Heimpublikum haben die Regionalliga-Handballer des TV Plochingen in dieser Saison noch zwei Auswärtsspiele vor sich. An diesem Mittwoch (20.30 Uhr) treten sie bei der HSG Albstadt an und am Samstag beim TV Bittenfeld II – und damit bei zwei Mannschaften, die in der Tabelle vor ihnen stehen.