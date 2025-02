1 Volker Haiser (rechts auf der Bank) weiß noch nicht, was er in der kommenden Saison macht. Foto: /Herbert Rudel

Der TVP tritt am Freitagabend beim VfL Waiblingen an.











Link kopiert

Eigentlich, so sagt Volker Haiser, kann er die Sache mit dem Heim- und dem Auswärtsgesicht der Regionalliga-Handballer des TV Plochingen nicht mehr hören. Angesichts von nur einem Sieg und einem Remis in fremder Halle hat sich der Plochinger Co-Trainer aber vor dem Auftritt am Freitag (20.30 Uhr) beim VfL Waiblingen etwas einfallen lassen: „Wir haben es ja nicht weit, also ist es fast zu Hause.“