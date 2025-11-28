1 Plochingens Marvin Schmid setzt sich durch und erzielt eines seiner sechs Tore. Foto: Carsten Riedl

Die Regionalliga-Handballer des TV Plochingen holen gegen den Tabellennachbarn TV Neuhausen/Erms ein 27:27-Remis, treten aber tabellarisch weiter auf der Stelle.











Als die Schlusssirene ertönte und das 27:27 (16:14)-Unentschieden der Handballer des TV Plochingen im Regionalliga-Kellerduell gegen den TV Neuhausen/Erms feststand, atmeten alle auf der Plochinger Bank um Coach Engelbert Eisenbeil einmal tief durch und verärgert aus. Denn in den letzten Minuten der Partie waren die Emotionen hoch gekocht und es blieb spannend bis zum Schluss. TVP-Kapitän Axel Steffens erzielte den 27:27-Endstand, hatte aber kurz darauf noch die große Chance, die Führung zu erzielen, der Wurf landete jedoch an der Latte. Die Neuhausener rannten daraufhin noch ein letztes Mal an, zur Freude der Plochinger Fans in der gut gefüllten Schafhausäckerhalle verpuffte aber auch dieser Angriff. TVP-Trainer Eisenbeil nahm erst einmal auf der Bank Platz und ließ das Geschehene kurz sacken, dann resümierte er nüchtern: „Man muss bedenken, dass wir gegen eine Mannschaft gespielt haben, die eigentlich größere Ambitionen hat. Wir haben das 40 Minuten lang sehr ordentlich gemacht und am Ende das nötige Spielglück nicht auf unserer Seite gehabt.“