1 TVP-Keeper Sebastian Rica-Kovac hält sein Team mit seinen Paraden im Spiel. Foto: Jörn Kehle

Die Regionalliga-Handballer des TV Plochingen unterliegen dem Zweiten TSV Weinsberg mit 29:34, bieten dem Favoriten aber vor allem in Hälfte zwei Paroli.











Link kopiert

In der letzten Viertelstunde kochten die Emotionen in der Schafhausäckerhalle hoch und es wurde in der Handball-Regionalligapartie zwischen dem Vorletzten TV Plochingen und dem Zweiten TSV Weinsberg noch mal hitzig. Die Plochinger kämpften sich trotz des deutlichen 9:16-Pausenrückstands zurück in die Partie und die Weinsberger dezimierten sich unnötigerweise durch zwei rote Karten selbst. Am Ende wurde Plochingens Kampf aber nicht mehr belohnt und es reichte nicht ganz, um die Weinsberger in Bedrängnis zu bringen. Sie gewannen das Spiel mit 34:29 (16:9).