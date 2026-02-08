Handball – Regionalliga: TV Plochingen bleibt auch im zehnten Spiel in Serie sieglos

TV Plochingen bleibt auch im zehnten Spiel in Serie sieglos

1 TVP-Kapitän Axel Steffens trifft in Albstadt acht Mal – die Niederlage kann er aber auch nicht verhindern. Foto: Herbert Rudel

Der Handball-Regionalligist TV Plochingen wartet weiter auf ein Erfolgserlebnis. Beim Spitzenreiter HSG Albstadt unterliegt der TVP mit 34:40.











Link kopiert

Auch im zehnten Spiel in Folge bleibt der TV Plochingen in der Handball-Regionalliga ohne Sieg. Beim Auswärtsspiel gegen Tabellenführer HSG Albstadt verloren die Plochinger rund um Trainer Engelbert Eisenbeil mit 34:40 (14:21). Die Ausgangslage vor der Partie war dabei eindeutig: Während die Gastgeber von der Tabellenspitze grüßten, reiste der TVP als Vorletzter der Tabelle auf die Schwäbische Alb – und wollte dem Favoriten ein Bein stellen.