Handball – Regionalliga: TV Nellingen bricht nach der Pause ein

1 Einzig Torhüterin Laura Hoke zeigt beim TVN Normalform. Foto: /Robin Rudel

Die Nellingerinnen verlieren ihr Regionalliga-Spiel gegen die SU Neckarsulm II nach einem Einbruch im zweiten Abschnitt verdient mit 19:24 (11:11).











Deutliche Worte für die Leistung seines Teams fand Nellingens Trainer Jan Hirschmüller nach dem mit 19:24 (11:11) verlorenen Regionalligaspiel seiner Hornets gegen die leicht favorisierten Gäste von der SU Neckarsulm II: „So etwas darf nicht sein, die zweite Hälfte war einfach nicht gut, da gibt es absolut nichts schönzureden – so geht es nicht!“ Einzig für seine Torhüterin Laura Hoke fand er an diesem Abend vor spärlich besetzten Rängen in der Sporthalle 1 in Nellingen lobende Worte: „Laura im Tor war top. Die hat uns gerettet, sonst wäre es noch viel deutlicher ausgefallen.“ Doch Hirschmüller schaute auch gleich wieder nach vorne: „Wir müssen weitermachen, alles aufarbeiten und es beim nächsten Mal besser machen.“