Handball – Regionalliga: „Tolle Mentalität“ – HSG Ostfildern holt 30:28-Sieg und tankt Selbstvertrauen
1
Ostfilderns Janne Böhm am Ball erzielt in Heddesheim sechs Treffer. Foto: Jörn Kehle

Die Regionalliga-Handballer der HSG Ostfildern gewinnen die Partie bei der SG Heddesheim mit 30:28 und setzen nach schwierigen Wochen ein wichtiges Zeichen.

„Ich und der gesamte Verein sind so stolz darauf, was diese Mannschaft geleistet hat“, schwärmte HSG-Teammanager Matthias Dunz nach dem 30:28 (15:15)-Erfolg in der Handball-Regionalliga-Partie bei der SG Heddesheim. Der Sieg war enorm wichtig – vor allem auch fürs Selbstvertrauen nach den zuletzt nicht einfachen Wochen. Nachdem die Ostfilderner bereits während der Runde einige Stammkräfte verloren haben – als gravierendsten Verlust nannte Dunz den Abschied von Felipe Soteras Merz – fielen in der Partie in Heddesheim auch Ben van der Mei krankheitsbedingt und Dominik Keim aufgrund eines im Training erlittenen doppelten Nasenbeinbruchs aus.

