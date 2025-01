Handball – Regionalliga: Schokolade zur Aufmunterung für den TV Nellingen

1 Sara Pilat und die Nellingerinnen geben alles – doch es gibt einen erneuten Rückschlag. Foto: /Herbert Rudel

Vom Start ins neue Jahr hatten sich die Regionalliga-Handballerinnen des TV Nellingen mehr erhofft – am Ende setzte es aber eine deutliche 23:29 (11:17)-Niederlage gegen die nur einen Rang besser platzierten Frauen des TSV Bönnigheim. Es war bereits die elfte Pleite im 15. Saisonspiel. Damit rutschten die Hornets in der Tabelle weiter in den Keller und liegen nun auf Platz zwölf.