Handball – Regionalliga: Plochinger „Kampfgeist“ wird belohnt

Die Regionalliga-Handballer des TV Plochingen erkämpfen sich einen 33:30-Erfolg gegen den TSB Schwäbisch Gmünd und feiern den ersten Saisonsieg.











Als die Schlusssirene ertönte, blieb es in der Schafhausäckerhalle in Plochingen nicht still: Die 300 Zuschauer auf der nahezu voll besetzten Tribüne klatschten unermüdlich weiter und feierten den umkämpften 33:30 (17:16)-Sieg der Regionalliga-Handballer des TV Plochingen gegen den TSB Schwäbisch Gmünd. Es herrschte Zufriedenheit bei den Plochinger Fans, die im ersten Heimspiel eine runderneuerte junge TVP-Mannschaft – Altersdurchschnitt von 22 Jahren– zu sehen bekamen. Die Plochinger Rasselbande nahm den Kampf gegen den von vielen Experten als Aufstiegsaspiranten gesehenen TSB aber von Beginn an auf und zeigte, welches Potenzial in ihr steckt. „Man hört es ja schon an meiner heiseren Stimme, dass es eine intensive Partie war“, begann ein glücklicher TVP-Coach Engelbert Eisenbeil und führte weiter aus: „Vom Einsatz her und vom kämpferischen Aspekt her waren es überragende 60 Minuten von uns. Die überragende Torhüterleistung und der Kampfgeist haben uns dann im Endeffekt zu einem verdienten Sieg geführt.“