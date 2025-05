Handball – Regionalliga: Plochingen hat sein Team so gut wie zusammen

Plochingen hat sein Team so gut wie zusammen

Dass der Umbruch spürbar sein würde, war klar, dass es Zeit brauchen würde, bis der Kader steht, auch. Und in der Szene gab es einige Beobachter, die das Projekt ein bisschen kritisch beobachteten. Die, auf die es ankommt, sind jetzt aber zufrieden: Die Regionalliga-Handballer des TV Plochingen gehen mit ihrem neuen Trainer Engelbert Eisenbeil und einer Reihe vor allem junger Spieler mit einer Mannschaft in die kommende Saison, „mit der wir keine Top-Platzierung anstreben, mit der wir aber eine gute Rolle spielen können“, wie der sportliche Leiter Reiner Hauff erklärt. Die Planungen sind so gut wie abgeschlossen, wobei „noch etwas kann, aber nicht muss“ (Hauff) und noch ein Fragezeichen besteht.