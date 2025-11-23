Handball – Regionalliga: Plochingen hält lange mit – aber verliert

Plochingen hält lange mit – aber verliert

Der TVP unterliegt beim VfL Waiblingen mit 30:38.











Es sah lange Zeit ganz gut aus für den Vorletzten TV Plochingen im Handball-Regionalligaspiel beim VfL Waiblingen – doch am Ende stand mal wieder eine recht deutliche 30:38 (15:15)-Niederlage zu Buche. Nachdem die Plochinger Jungs Mitte der ersten Hälfte bereits mit vier Toren im Hintertreffen gewesen waren (6:10, 14. Minute), kämpften sie sich bis zur Pause wieder auf ein 15:15-Unentschieden heran und lagen nach dem Wiederanpfiff sogar mehrfach mit einem Treffer vorne. Bis knapp zehn Minuten nach der Pause blieb der TVP beim 20:20 noch an den Waiblingern dran.