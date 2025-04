Handball – Regionalliga: Plochingen gegen Ostfildern – „Es geht um Ruhm und Ehre“

1 Das Hinspiel: Ostfilderns Daniel Maier auf dem Flug zu einem seiner acht Tore. Plochingens Max Schütze (rechts) ist nicht begeistert. Foto: /Robin Rudel

Bei den Regionalliga-Handballern des TV Plochingen und der HSG Ostfildern herrscht Vorfreude auf das Derby – und der Glaube, dass es enger wird als im Hinspiel.











Eine gute Kulisse ist gewiss und mindestens die objektiven Zuschauer wünschen sich einen spannenderen Verlauf als im Hinspiel: An diesem Samstag (20 Uhr) erwartet der TV Plochingen die HSG Ostfildern zum Derby der Handball-Regionalliga. „Tabellarisch geht es um nicht mehr so viel“, sagt HSG-Trainer Marco Gaßmann, „aber es geht um Ruhm und Ehre.“ Dass sich die momentane Situation beim Vierten und beim Achten des Tableaus in einigen Punkten unterscheidet, soll während der 60 Minuten keine Rolle spielen.