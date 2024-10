Handball – Regionalliga: Ostfilderner Misere geht weiter

1 Ostfilderns Matts Fischer (am Ball) versucht Bittenfelds starken Torhüter Nick Lehmann zu überwinden. Foto: /Robin Rudel

Die Regionalliga-Handballer der HSG unterliegen in der heimischen Körschtalhalle dem Drittplatzierten TV Bittenfeld II deutlich mit 29:37 und kassieren ihre vierte Pleite in Folge.











Link kopiert

Während in der einen Spielfeldhälfte in der Körschtalhalle in Ostfildern-Scharnhausen die Regionalliga-Handballer des TV Bittenfeld II jubelnd und hüpfend im Kreis feierten, nahmen die Spieler der HSG Ostfildern nach der 29:37 (14:21)-Niederlage gegen den TVB II niedergeschlagen auf der Auswechselbank Platz. Auch HSG-Coach Marco Gaßmann setzte sich erst einmal stillschweigend dazu und blickte – wie seine Spieler – ins Leere. Dennoch versuchte Gaßmann positive Dinge aus der Partie herauszuziehen: „Wenn wir anfangen, mutiger und selbstbewusster zu verteidigen, haben wir Ballgewinne und dann kommen wir auch in unsere Aktionen. Aber nun steht erst einmal die schwierige Aufgabe bevor, dieser Situation zu entkommen und Erfolgserlebnisse zu sammeln.“