Handball – Regionalliga: Ostfildern verliert Nachbarschaftsduell

Die HSG liegt beim TSV Schwäbisch Gmünd permanent zurück und unterliegt mit 25:29.











Zwischen dem Tabellendritten der Handball-Regionalliga und dem Vierten klafft eine gewisse Punktelücke. Das legt nahe, dass das dem Leistungsstand der Teams entspricht. Aus der 25:29 (10:15)-Niederlage des Vierten HSG Ostfildern am Sonntagabend beim Dritten TSB Schwäbisch Gmünd könnte man das schließen. Ostfilderns Teammanager Matthias Dunz aber sagte unter dem Eindruck des Erlebten: „Das kann man so nicht sagen. Wir sind komplett an uns selbst gescheitert. Wenn man so viele freie Würfe vergibt, kann man die Gmünder nicht knacken.“