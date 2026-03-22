Handball – Regionalliga: Ostfildern beseitigt die Zweifel

Die HSG gewinnt beim Kellerteam MTG Wangen mit 37:33.











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Die HSG Ostfildern hat sich in der Handball-Regionalliga in einem umkämpften Spiel mit 37:33 (20:15) bei der MTG Wangen durchgesetzt. Im Vorfeld hatte Teammanager Matthias Dunz angekündigt, die letzten Zweifel hinsichtlich der unteren Ränge ausräumen zu wollen.

Mit dem Sieg gegen das Kellerteam aus Wangen ist das eindrucksvoll gelungen. Zunächst kam die HSG schlecht ins Spiel: Bereits nach einer Minute führten die Wangener mit 2:0. Dass Auswärtsspiele bei der MTG schwierig sind, ist nicht erst seit diesem Wochenende klar. Das liegt laut Dunz auch an der Atmosphäre in der Wangener Argenhalle: „Die Fans sind ein Faktor für den Spielverlauf. Die machen eine wahnsinnige Stimmung und das hat dann natürlich Einfluss auf den Spiel. Wir haben uns nach anfänglichen Schwierigkeiten davon aber nicht beirren lassen.“

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In der Tat kamen die Ostfilderner energetisch zurück und drehten das Spiel innerhalb von vier Minuten. In der Folge lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch mit wechselnden Führungen, ehe sich die HSG ab Mitte der ersten Hälfte schaffte abzusetzen. Zur Halbzeit-Sirene führte das Team von HSG-Trainer Marco Gaßmann mit fünf Toren Vorsprung. „Aber das heißt in Wangen noch nichts. Dementsprechend war dann auch die Halbzeitansprache“, rekapituliert Dunz.

Nach der Pause warfen die Wangener wieder alles rein und ihnen gelang, den Rückstand auf zwei Tore zu verkürzen. Die HSG-Spieler behielten jedoch die Nerven und gaben die Führung nicht mehr aus der Hand. „Der Schlüssel zum Erfolg war am Ende unsere Konstanz in der Offensive. Das zeigt ein Stück weit die Reife der Mannschaft“, erklärt Dunz. „Wir haben uns das hart erkämpft“, resümiert er weiter.

Mit 25 Punkten haben die Ostfilderner nun elf Zähler Punkte Abstand auf den ersten Abstiegsplatz, auf dem die Wangener stehen. Bei sechs ausstehenden Spielen sollte nichts mehr anbrennen.

HSG Ostfildern: Arnold, Breuning; Distel (2), Gehrung (5/1), van der Mei (5), Janne Böhm(8), Foege (5), Max Böhm (3), Piskureck (1), Balbuchta, Aichele (3), Bauer (4/2), Zemmel (1).