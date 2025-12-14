Handball – Regionalliga: Noch führt das Ganze beim TV Plochingen nicht zu Punkten
1
Axel Steffens wirft, Nick Euchenhofer (Zweiter von rechts) schaut, was daraus wird. Foto: Michael Treutner

Handball-Regionalligist TV Plochingen verliert trotz eines kämpferisch starken Aufrittes auch gegen die SG Heddesheim knapp mit 31:32.

Ein kurzer Satz drückte die gesamte Gemütslage aus – von Trainer Engelbert Eisenbeil und von allen Handballern des Regionalligisten TV Plochingen sowie ihrer Fans. „War es aber nicht.“ Ein Sieg gegen die SG Heddesheim wäre ein Bog Point im Abstiegskampf gewesen. War es aber nicht. Die Plochinger verloren unglücklich mit 31:32 (15:15) und stecken weiter als Vorletzter hinten drin.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.