Handball – Regionalliga: Noch führt das Ganze beim TV Plochingen nicht zu Punkten

Noch führt das Ganze beim TV Plochingen nicht zu Punkten

1 Axel Steffens wirft, Nick Euchenhofer (Zweiter von rechts) schaut, was daraus wird. Foto: Michael Treutner

Handball-Regionalligist TV Plochingen verliert trotz eines kämpferisch starken Aufrittes auch gegen die SG Heddesheim knapp mit 31:32.











Ein kurzer Satz drückte die gesamte Gemütslage aus – von Trainer Engelbert Eisenbeil und von allen Handballern des Regionalligisten TV Plochingen sowie ihrer Fans. „War es aber nicht.“ Ein Sieg gegen die SG Heddesheim wäre ein Bog Point im Abstiegskampf gewesen. War es aber nicht. Die Plochinger verloren unglücklich mit 31:32 (15:15) und stecken weiter als Vorletzter hinten drin.