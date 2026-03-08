Handball – Regionalliga: „Monsterparaden“ reichen der HSG Ostfildern nicht aus

1 Die Ostfilderner starten stark in die Partie beim Ersten. Foto: oh

Die Regionalliga-Handballer der HSG Ostfildern verlieren beim Spitzenreiter TSV Heiningen knapp mit 31:32











Es war ein Start nach Maß für die Handballer der HSG Ostfildern im Regionalliga-Spiel beim Spitzenreiter TSV Heiningen. „Wir haben supergeil angefangen, sind schnell mit 6:2 in Führung gegangen und haben Heiningen so zu einer frühen Auszeit gezwungen“, berichtete HSG-Teammanager Matthias Dunz. Die Führung hielt bis zur 20. Minute, dann gelang es Heiningen beim 12:12 erstmals auszugleichen. Es entwickelte sich eine enge Partie, in der sich kein Team mit mehr als zwei Treffern absetzen konnte – am Ende setzte sich der Favorit mit 32:31 (16:16) durch.

Ostfildern startet mit Rumpftruppe

„Wir haben eine gute Abwehr gespielt und bis zur 45. Minute einen tollen Kampf geliefert“, resümierte Dunz und ergänzte: „Dann sind uns leider die Kräfte ausgegangen, da wir nur mit einem dezimierten Team mit elf Spielern anreisen konnten.“ Zu den Ausfällen von Dominik Keim und Luis Foege kam auch der Umstand, dass keine A-Jugendspieler zur Verfügung standen, da diese selbst ein Spiel in Hagen hatten.

Extra-Lob für HSG-Keeper Sebastian Arnold

Ein Extra-Lob hatte Dunz noch für seinen Torhüter übrig: „Sebastian Arnold hat uns mit seinen Monsterparaden am Ende noch im Spiel gehalten, leider hat es nicht zum verdienten Punktgewinn gereicht.“ Dunz ist vom gesamten Team begeistert und hofft, in den kommenden Partien wieder mehr Breite in den Kaden zu bekommen, um die Last von Janne Böhm und Florian Distel ein Stück weit nehmen zu können. Am besten direkt im nächsten Spiel gegen die SG Weinstadt.

HSG Ostfildern: Breuning, Arnold; Distel (2), Gehrung (5/4), van der Mei (2), Böhm (8), Wichary, Lehmkühler (2), Piskureck (2), Aichele (4), Bauer (6).