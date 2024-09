Handball–Regionalliga: Jugendarbeit steht beim TV Nellingen im Fokus

1 Lilly Allgaier (am Ball) will auch in der Regionalliga einige Tore erzielen. Foto: / Robin Rudel

Die Regionalliga-Handballerinnen des TV Nellingen sortieren sich nach dem Abstieg neu. Coach Jan Hirschmüller will mit dem jungen Team in der Regionalliga „oben mitspielen“.











Im April endete in Nellingen eine Handball-Ära – denn fast ein Vierteljahrhundert spielten die Handballerinnen des TV Nellingen in einer der drei höchsten Spielklassen. Damit ist nach dem Ablauf der vergangenen Runde Schluss, denn die Hornets traten den Gang in die Regionalliga – wie die vierthöchste deutsche Spielklasse von nun an genannt wird – an. Dort geht es am Sonntag (16.45 Uhr) mit dem Spiel beim TSV Bönnigheim los.