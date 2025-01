Handball – Regionalliga: Janne-Böhm-Show bei der HSG Ostfildern

1 Gleich ist er drin: Janne Böhm ist kaum zu stoppen. Foto: /Herbert Rudel

Der ersatzgeschwächte Ostfilderner Handball-Regionalligist erkämpft sich einen 36:33-Pflichtsieg gegen das Kellterteam TuS Schutterwald.











Als Trainer ist man selten ganz zufrieden. Um damit umzugehen, gibt es zwei gute Rezepte: Nach Gründen suchen und das Positive herausstellen. Bei, 36:33 (17:16)-Sieg des Handball-Regionalligisten HSG Ostfildern gegen das Kellerteam TuS Schutterwald und Übungsleiter Marco Gaßmann ging das so: Die Mannschaft war stark ersatzgeschwächt angetreten. Aber sie hatte sich zum Pflichtsieg durchgebissen, jahresübergreifend den vierten Erfolg in Serie gefeiert und durfte sich am entfesselt aufspielenden Janne Böhm freuen.