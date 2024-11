Handball-Regionalliga: Jan Hirschmüller muss gehen

1 Jan Hirschmüller steht nicht mehr an der Nellinger Seitenlinie. Foto: /Herbert Rudel

Handball-Regionalligist TV Nellingen trennt sich nach sieben Saisonspielen von seinem Trainer. Zunächst übernehmen Veronika Goldammer und Stefanie Urbisch.











Wenn es sportlich nicht gut läuft, ist ein Trainerwechsel eine Option, die von Vereinen immer wieder gewählt wird. Der Zeitpunkt, zu dem Frauenhandball-Regionalligist TV Nellingen diesen Schritt vollzieht, ist jedoch auf den ersten Blick überraschend: Am vergangenen Samstag hat das Team gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen den zweiten Saisonsieg eingefahren (32:29), nun muss Jan Hirschmüller gehen. Der 40-Jährige war gut acht Jahre lang in verschiedenen Funktionen für den TVN tätig. Nach dem Abstieg am Ende der vergangenen Saison aus der 3. Liga – nach fast einem Vierteljahrhundert in einer der drei höchsten Spielklassen – hatte die Clubführung an ihm festgehalten. Er hatte das Team im Sommer 2023 in einer schwierigen Situation mit vielen Abgängen übernommen.