Handball – Regionalliga: HSG-Trainer Marco Gaßmann hört am Saisonende auf

1 Und wieder ist ein Ball drin, diesmal trifft Tim Bauer für die HSG. Foto: Jörn Kehle

Doppelt so gut wie der Gegner: Handball-Regionalligist HSG Ostfildern schlägt die überforderte MTG Wangen mit 36:18. Der Coach verabschiedet sich nach fünfeinhalb Jahren.











Für die zumeist älteren Gästefans war es alles andere als eine vergnügliche Reise vom Allgäu auf die Fildern. „Ihr könnt nach Hause laufen“, rief einer sogar erbost in Richtung Spielfeld. Die Spieler der MTG Wangen machten es der HSG Ostfildern in der Begegnung der Handball-Regionalliga jedenfalls recht leicht, einen lockeren 36:18 (19:9)-Sieg einzufahren. Auch HSG-Coach Marco Gaßmann gab bei allem berechtigten Lob für sein Team zu: „Wenn eine Mannschaft nur 18 Tore erzielt, gehört auch immer die andere Seite dazu.“ Für Gaßmann war der Kantersieg der Beginn der Abschiedstour mit dem Team, denn er wird am Ende der Saison nach fünfeinhalb Jahren mit zwei Aufstiegen den Trainerjob bei der HSG abgeben.