Handball – Regionalliga: HSG setzt auf Identifikation und Ebermann
1
Das HSG-Trainerteam der Saison 2026/2027, von links: Co-Trainer Marc Schwöbel, Chefcoach Jörg Ebermann, Individualtrainer Manuel Späth. Foto: HSG Ostfildern

Der frühere Neuhausener Jugendcoach Jörg Ebermann kommt im Sommer aus Herrenberg zum Ostfilderner Regionaligisten und soll mit einem verjüngten Kader arbeiten. Manuel Späth steigt ein.

Noch steht der Kader nicht komplett, aber eines ist bereits klar: Handball-Regionalligist HSG Ostfildern verpasst sich im Sommer eine Verjüngungskur. Damit setzt die Spielgemeinschaft auch auf einen größeren Identifikationsfaktor. Folgerichtig wird neuer Chefcoach einer, der gezeigt hat, dass er es mit jungen Spielern kann: Jörg Ebermann wechselt vom Oberligisten SG H2Ku Herrenberg zur HSG. Davor hatte der 44-Jährige einige Stationen als Jugendcoach, unter anderem beim Ostfilderner JANO-Partner TSV Neuhausen. Auch eine spannende Nachricht: Während Marc Schwöbel Assistenzcoach bleibt, verstärkt der langjährige Bundesligaprofi Manuel Späth das Trainerteam.

