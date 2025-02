Handball – Regionalliga: HSG Ostfildern verpasst die Überraschung

1 HSG-Spieler Daniel Maier räumt den Weg frei und Florian Distel ist auf dem Weg zum Tor. Foto: /Herbert Rudel

Ostfilderns Regionalliga-Handballer zeigen eine kampfstarke Leistung gegen den souveränen Spitzenreiter SG Köndringen/Teningen, geraten beim 33:35 aber innerhalb von wenigen Minuten auf die Verliererstraße.











Es läuft die 24. Minute im Handball-Regionalligaspiel zwischen der HSG Ostfildern und der SG Köndringen/Teningen. Janne Böhm läuft auf SG-Torhüter Clement Gaudin zu und versenkt den Ball zum 12:11 im Kasten. Es ist die erste Führung der HSG an diesem Abend in der Körschtalhalle in Scharnhausen. Doch letztlich verlor der Vierte HSG Ostfildern in einer kämpferischen Partie gegen den weiterhin verlustpunktfreien Spitzenreiter SG Köndringen/Teningen knapp mit 33:35 (14:14).