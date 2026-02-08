Handball – Regionalliga: HSG Ostfildern verliert „Offensivspektakel“
Ostfilderns Luis Foege (am Ball) versucht, sich durch die TVN-Abwehr durchzusetzen. Foto:  

Die Regionalliga-Handballer der HSG Ostfildern unterliegen dem Drittletzten TV Neuhausen/Erms mit 39:40 – und stecken in der Negativspirale fest.

Fassungslosigkeit machte sich in der Körschtalhalle breit, als die Schlusssirene die Regionalliga-Partie zwischen der HSG Ostfildern und dem TV Neuhausen/Erms beendete. Bis zur 59. Minute führten die Ostfildern mit 39:38, ehe die Neuhausener im Gegenzug ausglichen und vier Sekunden vor der Schlusssirene doch noch den 40:39 (17:19)-Sieg feierten. Während die Neuhausener jubelten, blieben die HSG-Verantwortlichen und-Spieler frustriert auf der Platte zurück.

