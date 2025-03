Handball – Regionalliga: HSG Ostfildern: Schlechter Start, starkes Ende

1 Jon Gehrung (am Ball) bringt Ostfildern mit elf Toren auf die Siegerstraße. Foto: /Robin Rudel

Es war laut in der Körschtalhalle und die Zuschauer klatschten rhythmisch im Takt, als die Schlusssirene ertönte und der 36:34 (19:21)-Erfolg der Regionalliga-Handballer der HSG Ostfildern gegen HSG Albstadt feststand. Die Erleichterung war den Ostfilderner Spielern beim Siegestanz jedenfalls anzumerken. Und das nicht nur, da Ostfildern den Tabellennachbarn auf Abstand gehalten hatte, sondern weil der Erfolg nach der etwas schwächeren Hälfte ein Ostfilderner Kraftakt war. Dementsprechend gelöst – und zufrieden war auch Ostfilderns Coach Marco Gaßmann, der auch noch einen weiteren Umstand betonte: „Es war ein sehr emotionales Spiel und das wir das so am Ende gewannen ist natürlich überragend. Und unser Ziel, auf Platz vier zu klettern, ist erreicht.“ Denn Ostfilderns Konkurrent VfL Waiblingen unterlag zuvor beim TV Bittenfeld mit 22:29.