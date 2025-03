Handball – Regionalliga: HSG Ostfildern – nichts geht mehr

1 HSG-Trainer Marco Gaßmann gefällt nicht, was er sieht. Foto: /Robin Rudel

Die Ostfilderner Regionalliga-Handballer unterliegen dem TSV Heiningen aufgrund einer miserablen zweiten Hälfte mit 29:38.











Es hätte die Szene des Spiel sein können. Aber sie war es nicht. So blieb es nur eine spektakuläre Situation: Noch fünf Sekunden waren in der ersten Hälfte des Handball-Regionalligaspiels zwischen der HSG Ostfildern und dem TSV Heiningen zu spielen. Der am Ende zwölffache Torschütze Felix Neudeck hatte für die Heininger zum 16:15 getroffen, da versuchte es Ostfilderns Florian Distel einfach noch mal fast von der Mittellinie – der Ball rutschte TSV-Torhüter Manuel Weinbuch unter den Beinen durch in die Maschen. 16:16 und die HSG hatte beim Weg in die Kabine in einem aus ihrer Sicht schwierigen Spiel das Momentum plötzlich auf ihrer Seite. Genutzt haben es die Ostfilderner nicht, im zweiten Durchgang lief bei ihnen nichts mehr und sie unterlagen verdient mit 29:38.