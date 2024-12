Handball – Regionalliga: HSG Ostfildern kauft TV Plochingen „schnell den Schneid“ ab

1 HSG-Spieler Daniel Maier setzt sich gegen die Plochinger Abwehr durch. Foto: /Robin Rudel

Die HSG Ostfildern gewinnt das Handball-Derby in der Regionalliga gegen den TV Plochingen in der Nellinger Sporthalle 1 deutlich mit 36:25 und klettert in der Tabelle auf Rang sieben.











Volle Ränge, gute Stimmung sowie eine Vielzahl an Toren. Das „Handball-Highlight“, wie die Verantwortlichen beider Teams im Vorhinein das Regionalliga-Derby zwischen der HSG Ostfildern und dem TV Plochingen betitelten, hielt, was es versprach. Spannend war die Partie allerdings nicht, denn das Duell der Tabellennachbarn entschied Ostfildern deutlich mit 36:25 (16:8) für sich. Dementsprechend enttäuscht zog es die Plochinger mit hängenden Köpfen in die Kabine, während auf der anderen Seite ein versöhnlicher Jahresabschluss gefeiert wurde. Denn die HSG kletterte durch die zwei Punkte am TVP vorbei und überwintert auf Platz sieben. Für die Plochinger, die mit einem ausgeglichenen Punktekonto (15:15) auf den 9. Rang abrutschten, war es ein gebrauchter Tag. „Wir gehen nun sehr enttäuscht in die Weihnachtszeit und hoffen, dass wir diese Enttäuschung schnell abschütteln können. Zu viele technische Fehler sowie Fehlwürfe haben uns von Anfang an das Spiel gekostet“, sagte Plochingens Co-Trainer Volker Haiser.