1 Die HSG Ostfildern feiert einen überzeugenden Sieg gegen den Vierten VfL Waiblingen. Foto: oh

Die Regionalliga-Handballer der HSG Ostfildern bezwangen den Vierten VfL Waiblingen mit 30:26, bestätigten somit den Aufwärtstrend und gehen mit einem ausgeglichenen 14:14-Punktekonto in das Derby gegen den Tabellennachbarn TV Plochingen, das am Samstag (18 Uhr) in der Sporthalle 1 in Nellingen über die Bühne gehen wird.