Handball – Regionalliga: HSG Ostfildern gibt Führung aus der Hand

HSG Ostfildern gibt Führung aus der Hand

1 Der 34:35-Anschlusstreffer des zehnfachen Torschützen Tim Bauer (am Ball) bringt der HSG am Ende nichts Zählbares mehr ein. Foto: Jörn Kehle

Zwischen Licht und Schatten: Die Regionalliga-Handballer der HSG Ostfildern verlieren trotz einer starken Anfangsphase gegen den TVS Baden-Baden mit 34:38.











Noch einmal wurde es laut in der Körschtalhalle. Die 150 Zuschauer standen, klatschten und trieben ihre Mannschaft nach vorne. Ostfilderns Tim Bauer verkürzte in der 58. Minute auf 34:35 und brachte die Fans zum Jubeln. Doch statt der Wende folgten drei schnelle Gegentore, die die 34:38 (19:18)-Heimniederlage der Handballer der HSG Ostfildern im Regionalliga-Spiel gegen den TVS Baden-Baden besiegelten.