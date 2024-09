1 HSG-Spieler Dominik Keim traf gegen Schutterwald neun Mal. Foto: oh

Die Regionalliga-Handballer der HSG Ostfildern gewinnen das erste Saisonspiel bei der TuS Schutterwald mit 27:23.











Einen am Ende souveränen 27:23 (13:13)-Auswärtssieg im ersten Spiel der Runde feierten die Regionalliga-Handballer der HSG Ostfildern gegen den TuS Schutterwald. HSG-Teammanger Matthias Dunz sprach von einem „schwer erkämpften Erfolg“ und fasste das Ergebnis kurz und knackig zusammen: „Guter Auftakt, gutes Gefühl, aber noch mehr Potenzial drin. Also alles im Rahmen so weit.“