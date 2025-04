Handball – Regionalliga: HSG Ostfildern erstickt Weinsberger Hoffnungen im Keim

1 Ostfilderns Dominik Keim (am Ball) geht entschlossen voran – und erzielt neun Tore. Foto: /Herbert Rudel

Die Regionalliga-Handballer der HSG Ostfildern feiern einen 40:30-Start-Ziel-Sieg gegen den Elften TSV Weinsberg – und verteidigen Platz vier.











Wer eine spannende Handball-Partie sehen wollte, war beim 40:30 (22:12)-Erfolg des Regionalligisten HSG Ostfildern gegen den Elften TSV Weinsberg in der Körschtalhalle fehl am Platz. Es war eher eine entspannte Atmosphäre, bei der die Ostfilderner Fans, Verantwortlichen sowie Spieler nach dem Start-Ziel-Sieg zufrieden sowie glücklich den Heimweg antraten. „Es war ein von Anfang an ein nie gefährdeter Sieg und die Machtverhältnisse wurden frühzeitig klargestellt“, betonte HSG-Teammanager Matthias Dunz und fügte hinzu: „Damit haben wir die 24:30-Hinspielpleite vergessen gemacht, wobei ich mich nach unserem Auftritt auch gefragt habe, wie wir das Spiel in Weinsberg verloren haben.“ Die HSG verteidigte mit dem Sieg den 4. Platz, muss aber dennoch in den restlichen vier Saisonspielen noch ein paar Punkte sammeln, da Verfolger VfL Waiblingen – ein Pluspunkt weniger als Ostfildern – überraschend den bis dato verlustpunktfreien Spitzenreiter SG Köndringen/Teningen mit 42:39 bezwang. „Wir haben das nach der Partie in der Kabine auch zur Kenntnis genommen. Bemerkenswert, dass die SG doch Punkte liegen lässt“, sagte Dunz.