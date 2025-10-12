1 Zwei Neuenbürger nehmen Florian Distel in die Mangel. Foto: Jörn Kehle

Handball-Regionalligist HSG Ostfildern zeigt gegen den HC Neuenbürg eine schwache Leistung und verliert verdient mit 30:34.











Es sind noch genau zehn Minuten zu spielen. Felipe Soteras Merz gelingt der Treffer zum 27:27 und damit zum ersten Ausgleich seit dem 1:1. Sollten die Regionaliga-Handballer der HSG Ostfildern dieses Spiel doch noch gewinnen? Verdient wäre es nicht. Und es kommt auch nicht so. Fünfeinhalb Minuten später führt der HC Neuenbürg mit 31:27 und gewinnt die Partie am Ende mit 34:30 (17:15). Die Ostfilderner hatten eine ganz schwache Leistung gezeigt.