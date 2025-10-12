Handball – Regionalliga: HSG Ostfildern: einfach zu lasch
1
Zwei Neuenbürger nehmen Florian Distel in die Mangel. Foto: Jörn Kehle

Handball-Regionalligist HSG Ostfildern zeigt gegen den HC Neuenbürg eine schwache Leistung und verliert verdient mit 30:34.

Es sind noch genau zehn Minuten zu spielen. Felipe Soteras Merz gelingt der Treffer zum 27:27 und damit zum ersten Ausgleich seit dem 1:1. Sollten die Regionaliga-Handballer der HSG Ostfildern dieses Spiel doch noch gewinnen? Verdient wäre es nicht. Und es kommt auch nicht so. Fünfeinhalb Minuten später führt der HC Neuenbürg mit 31:27 und gewinnt die Partie am Ende mit 34:30 (17:15). Die Ostfilderner hatten eine ganz schwache Leistung gezeigt.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.