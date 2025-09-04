Handball – Regionalliga: HSG Ostfildern: Neue Gesichter, alte Ziele

1 Die HSG Ostfildern 2025/2026, hinten von links: Sportlicher Leiter Magnus Gründig, Janne Böhm, Daniel Maier, Lukas Aichele, Dominik Keim, Laurin Huss, Teamanager Matthias Dunz. Mitte von links: Co-Trainer Marc Schwöbel, Ben van der Mei, Jan Steinfath, Felipe Soteras-Merz, Lukas Lehmkühler, Florian Distel, Cheftrainer Marco Gaßmann. Vorne von links: Nils Ruhmund, Tim Bauer, Lenny Piskureck, Fabio Breuning, Oliver Schwartz, Sebastian Arnold, Jon Gehrung, Matts Fischer, Linus Zemmel. Foto: HSG Ostfildern

Die Regionalliga-Handballer der HSG stehen vor einem Entwicklungsprozess, blicken aber optimistisch auf das kommende Auftakt-Derby gegen den TV Plochingen.











Als die Handballer der HSG Ostfildern in der Nellinger Sporthalle 1 im letzten Spiel der vergangenen Regionalliga-Saison mit dem 29:21-Sieg gegen den VfL Waiblingen den 4. Platz klarmachten und die gute Runde feierten, endete gleichzeitig auch eine Ära. In Manuel Späth und Kapitän Sebastian Pollich beendeten zwei Routiniers ihre Karriere, die – Späth kürzer, Pollich länger – das Spiel der HSG laut Coach Marco Gaßmann „entscheidend mitgeprägt haben“. Dazu wurden auch Keeper Moritz Schlemmer – wechselt zum Verbandsligisten Team Esslingen – sowie Roman Fleisch verabschiedet, den es aus beruflichen Gründen nach Dortmund zog. „Man merkt schon, dass uns Erfahrung abhandengekommen ist“, sagt Gaßmann vor dem Saisonstart und ergänzt: „Aber wir haben in der Vorbereitung bislang auch gemerkt, dass sich die jüngeren Spieler schnell entwickeln und das Niveau annehmen.“